Incidenti stradali: donna muore nell'agrigentino

(ANSA) - CANICATTI (AGRIGENTO), 09 FEB - Una donna di 35 anni, Rosalinda Migliore, è morta in un incidente stradale avvenuta ieri sera in contrada Rinazzi a Canicattì (Ag). La donna era alla guida di una Hyndai Matrix che, per cause non ancora chiare, s'è schiantata contro un muretto. La casalinga è stata trasferita, con un'ambulanza del 118, al pronto soccorso dell'ospedale "Barone Lombardo" dove i medici l'hanno sottoposta ad un delicato intervento chirurgico durante il quale la paziente è morta. Della ricostruzione dell'incidente stradale si sta occupando la polizia di Canicattì. (ANSA).