Sequestro beni per 50 mln a clan Nardo

(ANSA) - SIRACUSA, 7 FEB - Carabinieri del comando provinciale di Siracusa stanno hanno stanno seguendo un provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca do beni per 50milioni di euro riconducibili al clan mafioso Nardo di Lentini. Riguarda due ditte operanti nel settore del trasporto su gomma ortofrutticolo, in particolare di agrumi, con più di 200 dipendenti e una flotta di circa 350 mezzi, nonché un appartamento, capannoni, terreni e conti correnti, intestati a soggetti ritenuti prestanome di un elemento di spicco del clan, detenuto dagli anni Novanta. La misura di prevenzione patrimoniale è stata emessa su proposta della Dda della Procura di Catania che ha coordinato le indagini dei carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo dei carabinieri di Siracusa. (ANSA).