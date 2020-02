Anziani tenuti al buio in casa riposo, denunciata titolare

Lo hanno trovato in via Messina Marine a Palermo in pigiama e vestaglia mentre due donne cercavano di riportarlo a casa. Ma l'anziano di oltre 90 anni non aveva alcuna intenzione di seguirle. Da questo episodio sono scattate le indagini che hanno consentito agli agenti di polizia di scoprire una casa di riposo abusiva nel quartiere Brancaccio.

Le due donne sentite dagli agenti hanno ammesso di essere dipendenti di una casa di accoglienza per anziani. Peccato che la struttura, dopo i controlli di Asp e polizia municipale non avesse autorizzazioni. Lo ha ammesso la stessa responsabile del centro che è stata denunciata per la mancata comunicazione dei pazienti inseriti e per abbandono di incapaci. La struttura sequestrata è composta da sei stanze e ospitava 11 anziani tenuti al buio perché le serrande erano tenute sbarrate per fare sembrare la casa disabitata.