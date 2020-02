Esponenti IV a cena con ristoratori Cina

Esponenti di Italia Viva a cena con la comunità cinese palermitana per sconfiggere la psicosi generata dal Coronavirus che a Palermo ha provocato crisi e la perdita di 50 posti di lavoro. I politici si sono dati appuntamento ieri sera al ristorante cinese Takum Con il senatore Davide Faraone c'erano, tra gli altri, Dario Chinnici, consigliere comunale di Palermo, uno dei coordinatori provinciali del partito di Matteo Renzi, il capogruppo di Italia Viva in consiglio comunale di Palermo Sandro Terrani, i consiglieri comunali, il presidente e il direttore della comunità cinesi d'Oltremare, Han GuanGrong e Marco Mortillaro.

"Bisogna essere lucidi contro la paura ingiustificata ed evitare qualsiasi forma di psicosi - ha detto Faraone - Siamo vicini alla comunità cinese, che in questi giorni sta affrontando una dura crisi commerciale".

Per Terrani "Palermo è una città inclusiva e accogliente, che dimostra ogni giorno di sapere stare accanto alle comunità che da decenni sono parte del tessuto economico. Il panico che si sta creando è ingiustificato".