Salvini incontra Osas, no a tratta donne

(ANSA) - PALERMO, 3 FEB - "Siamo una associazione che cerca di dare un futuro alle donne vittime di tratta, abbiamo una casa in comodato d'uso a San Giuseppe Jato (Pa) ma non abbiamo fondi per sostenere queste donne". Lo ha detto Osariemen Egbon, conosciuta a Palermo come Osas, che si occupa della associazione 'Donne di Benin city': nel pomeriggio a villa Bonanno a Palermo si è fermata a parlare con il leader della Lega Matteo Salvini per raccontare in pochi minuti l'opera quotidiana che portano avanti. "Dobbiamo dare un lavoro a queste donne - ha aggiunto Osas - e le dobbiamo aiutare ad affrontare il futuro in autonomia. Questo ho detto a Salvini che mi ha ascoltato e fatto i complimenti per quello che facciamo. Abbiamo oltre 500 donne a Palermo che hanno bisogno del nostro aiuto ma non abbiamo soldi".