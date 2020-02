Pm rende noti tatuaggi sub morti

(ANSA) - PALERMO, 3 FEB - La procura di Termini Imerese (Pa) ha diffuso le immagini dei tatuaggi per cercare di dare un nome e un cognome ai tre sub recuperati il 31 dicembre a Cefalù (Pa), l'8 gennaio a Castel di Tusa (Me), il 15 gennaio a Trabia (Pa).

Si tratta dei corpi di uomini di origine caucasica che indossavano delle mute. La speranza è che qualcuno li riconosca.

Il mistero dei sub si intreccia con il ritrovamento di pacchi di hashish spinti dalle correnti sulle spiagge di Castelvetrano, Cefalù, Messina e Agrigento. L'ipotesi è che si tratti di una parte di un grosso carico di droga, colato a picco nel naufragio di un'imbarcazione. Sono cinque le Procure che indagano: oltre a Termini Imerese, anche Patti, Messina, Agrigento e Trapani.(ANSA).