(ANSA) - CATANIA, 3 FEB - "Una grandissima emozione che si rinnova, salire sulla Carrozza del Senato Cittadino in una festa che ogni anno diventa più grande e più bella e che viviamo con grande senso di responsabilità. Sant'Agata ci protegge e con lei vogliamo migliorarci per dare il buon esempio alle giovani generazioni, come abbiamo fatto con la Candelora D'Oro assegnata ai Vigili del Fuoco, davanti una folla che forse mai in passato si era vista". Lo ha detto il sindaco di Catania, Salvo Pogliese salendo su una delle 'Berline' che da 69 anni accompagnano il primo cittadino e gli amministratori comunali nell'Offerta della Cera alla Santa Patrona della città, nella chiesa di San Biagio in piazza Stesicoro. La tradizionale iniziativa rientra nell'ambito dei festeggiamenti di Sant'Agata che sono entrati nel vivo oggi e che si concluderanno nella mattinata nel 6 febbraio prossimo. (ANSA).