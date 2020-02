Salvini, altro processo per Open Arms

(ANSA) - ROMA, 1 FEB - "Mi è arrivata un'altra richiesta di processo perché ad agosto ho bloccato lo sbarco di clandestini dalla nave di una Ong spagnola. Ormai le provano tutte per fermare me e impaurire voi: vi prometto che non mollo e non mollerò, mai". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. Sono il sequestro di persona e l'omissione di atti d'ufficio i reati per cui il tribunale dei ministri di Palermo ha chiesto al Senato l'autorizzazione a processare il leader della Lega Matteo Salvini per la vicenda della nave spagnola Open Arms. I giudici a novembre scorso ricevettero dalla Procura del capoluogo la richiesta di procedere a indagini preliminari nei confronti dell'ex ministro dell'Interno. Il caso riguarda il divieto di sbarco imposto da Salvini all'imbarcazione con a bordo i migranti soccorsi in mare ad agosto scorso.