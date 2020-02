Corruzione: Lo Voi, serve reazione corale

"C'è troppa gente che ruba e ruba risorse pubbliche. Parlo di colletti bianchi e inamidati. Ci sono più denunce contro la mafia che contro i pubblici ufficiali corrotti. Ciò vuol dire che le leggi non hanno funzionato anche perché molti condannati restano al loro posto. E allora non c'è alcuna deterrenza.". Lo ha detto il procuratore di Palermo Francesco Lo Voi intervenendo alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario.

"Corrotti e corruttori - ha aggiunto - traggono dalla mafia preziosi insegnamenti, adottano cautele negli incontri per evitare intercettazioni, usano comunicazioni criptiche quando parlano tra loro, hanno incontri riservati avendo cura di lasciare i telefoni, riciclano come i mafiosi e autoriciclano.

Comportamenti prima tipici solo dei mafiosi ora nella routine di corrotti e corruttori. Ciò rende le indagini più difficili".

"Tra corrotto e corruttore poi c'è un interesse reciproco da tutelare, ciò comporta che le denunce o non ci sono o sono pochissime", ha spiegato Lo Voi.