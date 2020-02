Anno giudiziario: Vagliasindi, serve aumento di organico

"La storia giudiziaria di Caltanissetta narra di processi su tante morti eroiche di servitori dello Stato legate da un comune filo rosso. Morti confermative del tentativo della mafia di accreditarsi come contropotere dello Stato capace di eliminare tutti gli ostacoli che si frappongono ad un'espansione mirata all'infiltrazione negli apparati istituzionali, oggi, anche attraverso il torbido connubio corruzione e criminalità organizzata". Lo ha detto il presidente della Corte d'Appello di Caltanissetta Maria Grazia Vagliasindi durante la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario. "È una lunga scia di sangue quella che ha impegnato la giurisdizione nissena - ha aggiunto - ed è qui a Caltanissetta che è stato celebrato il primo processo Chinnici e i processi sulle stragi Falcone e Borsellino. Questa è storia giudiziaria e di tale storia è per competenza processuale intrisa la giurisdizione nissena che, già per tale profilo, è legittimata a pretendere un aumento di organico, un sostegno più efficace sotto il profilo delle risorse amministrative, un'investigazione che si possa avvalere dei più sofisticati strumenti".

(ANSA).