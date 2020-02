Anno giudiziario: al via a Palermo cerimonia inaugurazione

E' cominciata, nell'aula magna della corte d'appello di Palermo, la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario. Ad aprila, è il presidente della corte d'appello Matteo Frasca che sta illustrando la sua relazione sullo stato della giustizia nel distretto. In rappresentanza del ministro della Giustizia partecipa il capo del Dap Francesco Basentini, mentre per il Csm è presente l'ex pm di Palermo Nino Di Matteo. Alla cerimonia assistono le massime autorità giudiziarie, come il procuratore generale Roberto Scarpinato, il procuratore della repubblica Francesco Lo Voi. Presenti in aula i vertici delle forze dell'ordine, il sindaco e il prefetto di Palermo.