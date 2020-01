Palermo, 39% le condanne in primo grado

(ANSA) - PALERMO, 31 GEN - "Il 70% dei fascicoli dell'ufficio Gip si chiude con decreto di archiviazione, il 14% con un decreto che dispone il giudizio, il 9% con un decreto penale di condanna e circa l'8% con una sentenza che segue alla scelta di riti alternativi. Il 39% dei procedimenti trattati dai Tribunali in composizione monocratica si chiude con una sentenza di condanna, il 35% con una sentenza di assoluzione, il 6% con una sentenza promiscua, in parte condanna e in parte assoluzione e il restante 20% con diverse modalità di definizione". Emerge dalla relazione sullo stato della giustizia nel distretto di corte d'appello di Palermo che domani verrà illustrata dal presidente della Corte Matteo Frasca. "Per i procedimenti trattati in composizione collegiale - prosegue - è analoga la percentuale di sentenze di condanna (39%), mentre è pari al 27% la percentuale di sentenze di assoluzione ed è pari al 22,50% la percentuale di sentenze promiscue".