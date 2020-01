Incendio in parco giochi a Palermo

Un incendio la scorsa notte ha danneggiato il parco della salute, lo spazio giochi pubblico del Foro Italico intitolato a Livia Morello. E' stato dato fuoco alla giostra per bambini. Sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco e la scientifica, oltre alla polizia municipale. "Dei balordi - si legge in un avviso affisso dall'associazione Vivo sano onlus, che gestisce lo spazio verde - hanno bruciato la 'goletta', uno di giochi più importanti del parco (una sorta di nave con timone e due scivoli). Apriremo nuovamente il parco per consentire ai tanti bimbi che lo frequentano di giocare e fare sport in un luogo loro dedicato e per fare capire a chi non vuole il bene di questa città quanto siano inutili questi gesti di vigliaccheria. Vivi sano onlus, associazione che ha riqualificato e gestisce il parco della salute senza contributi pubblici continuerà, tutti i giorni, a curare l'area e a garantire lo svolgimento delle attività gratuite che vengono organizzate grazie al sostegno di tanta brava gente".