Droga: spaccio in parco giochi,3 arresti

(ANSA) - CATANIA, 31 GEN - I carabinieri a Catania hanno arrestato Francesco Insanguine, di 26 anni, e le sorelle Federica e Lorena De Carlo, di 28 e 21 anni, per spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di arma comune da sparo e munizioni. Le indagini erano state avviate dopo le segnalazione da parte di alcuni genitori della vendita di droga vicino a un parco giochi di Aci Catena. Dopo avere individuato un pusher ed averlo pedinato, militari dell'Arma hanno fatto irruzione in un garage dove hanno trovato e sequestrato 2,35 kg di marijuana, 27 dosi di droga, una pistola semiautomatica marca Remington cal. 45 dotata di due caricatori, 32 proiettili cal. 45, 30 proiettili cal. 9x21 e 575 euro. Le due sorelle, accusate di essere consapevoli della destinazione d'uso del garage che avevano affittato all'uomo per 300 euro al mese, sono state poste agli arresti domiciliari. Il 26enne è stato invece condotto in carcere. (ANSA).