Teatro: "Paese delle favole al rovescio" al Libero

Torna un nuovo appuntamento per L'Isola di Teatro, il cartellone domenicale del Teatro Libero adatto a tutta la famiglia. Domenica 2 febbraio, alle 17, "Il Paese delle favole al rovescio", uno spettacolo ispirato all'immaginario di Gianni Rodari con la regia di Gioele Peccenini. La produzione, del Teatro Fuori Rotta di Padova e della Fondazione Aida di Verona, è adatta anche ai più piccoli, a partire dai 4 anni di età. "Ed ecco che parte un gioco di ribaltamenti dove tutto è il contrario di come appare, - afferma il direttore del Libero, Luca Mazzone - dove il racconto diventa uno strumento per capovolgere i luoghi comuni, le consuetudini e le convezioni e dove la narrazione teatrale diventa lo strumento per scandagliare e scoprire il mondo fatato di Gianni Rodari. Lo spettacolo diventa un vero e proprio viaggio fuori dal comune, dove la fantasia sarà protagonista incontrastata". Grazie a un treno in partenza con un carico di personaggi il pubblico dei giovanissimi approderà "in luoghi da sogno".