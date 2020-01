Mostre: prorogata "A lume di notte" a Palazzo Abatellis

(ANSA) - PALERMO, 30 GEN - La mostra "A lume di notte", in corso a Palermo al Palazzo Abatellis, è stata prorogata fino a domenica 1 marzo 202. L'esposizione si svolge nell'ambito di una collaborazione fra la Regione Siciliana e Palazzo Abatellis con il Museo di Capodimonte e il Petit Palais. Per la mostra "Luca Giordano" in corso a Parigi e che successivamente andrà a Napoli è stato richiesto infatti Il ratto di Deianira di Luca Giordano delle collezioni di Palazzo Abatellis. Il prestito dell opera, inteso come collaborazione fra i tre istituti, ha dato l'opportunità a Sylvain Bellenger direttore del Museo Nazionale di Capodimonte e Evelina De Castro direttore della Galleria Regionale di Palazzo Abatellis, di individuare un'opera dalle collezioni di Capodimonte da porre in dialogo con le collezioni di Palazzo Abatellis per una iniziativa da svolgersi in concomitanza con la mostra di Luca Giordano. Il Petit Palais ha sostenuto gli oneri della operazione. Il focus dell'esposizione di Palazzo Abatellis intorno alla Natività di Stomer delle collezioni di Capodimonte, riguarda la pittura a lume di notte, riprendendo le parole con cui i contemporanei descrivevano il filone tanto richiesto di soggetti iconografici ambientati in notturni illuminati da luce artificiale, tizzoni, candele, lampade o luce prodigiosamente promanante da una fonte interna all'opera per creare un effetto di particolare plasticismo, efficacia e verità nella resa di anatomie, panneggi e di tutti gli elementi della composizione iconografica. Allo Stomer di Capodimonte la mostra affianca altra opera dell'artista presente nelle collezioni Abatellis e altri due dipinti, del fiammingo Gerard Seghers e del francese Simon Vouet, opere presenti in antico in Sicilia e a Palermo a testimoniare la vivacità del panorama del tempo in cui la circolazione di opere e artisti è segno di partecipazione e aggiornamento culturale.(ANSA).