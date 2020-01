Libri: al Biondo si presenta ultimo romanzo di Manfridi

(ANSA) - PALERMO, 30 GEN - L'ultimo romanzo di Giuseppe Manfridi, "Anja la segretaria di Dostoevskij", sarà presentato giovedì 6 febbraio alle ore 17,30 al Teatro Biondo di Palermo, nella Sala Strehler, dallo stesso autore e da Pamela Villoresi. Giuseppe Manfridi, già co-sceneggiatore del film Ultrà (Orso d'Argento nel 1991, con la regia di Ricky Tognazzi, al Festival di Berlino), e già selezionato due volte per il Premio Strega, è scrittore e autore teatrale rappresentato in Italia e all'estero. Di recente ha pubblicato Filastrocche della nera luce. Cronache dalla Shoah (La Mongolfiera 2018). Nel 2016 ha pubblicato nelle nostre edizioni Anatomia della gaffe e, nel 2017, Anatomia del colpo di scena. Nel suo ultimo romanzo Manfridi si diverte e fa divertire il lettore che si trova immerso in una storia vera ma ricca di invenzioni, dove l'autore gioca con le atmosfere dell'opera di Dostoevskij a cui rimanda, allude o cita in modo diretto. Il risultato è una storia d'amore, di letteratura e di debiti che non solo parla di Dostoevskij ma sembra anche appropriarsi del suo linguaggio, della vita interiore dei personaggi, della magia di Pietroburgo, della durezza della vita e del dramma esistenziale che la rende meravigliosa e tremenda. (ANSA).