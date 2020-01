Due rapine a Poste in 8 giorni,arrestato

(ANSA) - CATANIA, 30 GEN - Armato di taglierino, che ha puntato al collo di un'impiegata, il 7 gennaio scorso ha assalito un ufficio postale di San Giovanni La Punta, rubando 540 euro dalle casse. Indagini dei carabinieri della locale stazione e del comando provinciale di Catania hanno permesso di identificare in Venerando Calabretta, 46 anni, il presunto autore della rapina. Durante una perquisizione nella sua abitazione militari dell'Arma hanno trovato e sequestrato degli indumenti uguali a quello che indossati dal bandito durante l'assalto. L'uomo, nel frattempo, si era presentato in caserma, assieme al suo avvocato di fiducia, e ammetteva di essere l'autore della rapina, e ne confessava un'altra: quella commessa, il 30 dicembre 2019, sempre in un ufficio postale, ma a quello nel rione Barriera di Catania. Calabretta, in esecuzione di un'ordinanza cautelare in carcere emessa dal Gip, è stato condotto dai carabinieri nella casa circondariale di Catania. (ANSA).