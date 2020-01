Pmi: ad Ortigia Women in export

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Rafforzare la cultura dell'export in Italia investendo sulla leadership femminile nelle piccole e medie imprese del Mezzogiorno. È questo l'obiettivo della due-giorni organizzata da Sace Simest, il polo dell'export e dell'internazionalizzazione del gruppo Cdp, in partnership con Ortygia Business School il 13 e 14 febbraio a Ortigia, Siracusa.

Le imprese registrate in Italia nel 2018, ricorda una nota di Sace, gestite da manager donne rappresentano solo il 23% sul totale. Un dato in crescita ma che mostra ancora un forte ritardo dell'Italia rispetto al resto del mondo (33,2%). È in questo contesto che entra in gioco Women in Export, un innovativo percorso di sviluppo manageriale all'interno delle attività di Education to Export, volto a promuovere l'imprenditoria femminile mediante il rafforzamento delle competenze tecnico-manageriali in tema di leadership di impresa e internazionalizzazione.