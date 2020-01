Droga: blitz Cc nel Catanese, 24 arresti

Carabinieri del comando provinciale di Catania stanno eseguendo, in città e in provincia, un'ordinanza di custodia emessa dal Gip nei confronti di 24 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, hashish e marijuana.

Nell'operazione, denominata Cursor, che interessa anche i comuni di Caltagirone, Ramacca, Militello in Val di Catania e Licodia Eubea, sono impegnati oltre 100 carabinieri supportati da militari dell'Arma dalla Compagnia di Intervento Operativo del XII° Reggimento "Sicilia", dal Nucleo Cinofili di Nicolosi e dal 12° Nucleo Elicotteri.

Erano circa 1.500, secondo una stima degli investigatori, le dosi di droga - prevalentemente cocaina - che venivano spacciate al mese a Caltagirone (Catania) per un traffico che fruttava circa 250 mila euro al mese, smantellato stamane dai carabinieri del Comando provinciale di Catania. Due delle persone raggiunte dall'ordinanza percepivano il reddito di cittadinanza, beneficio che è stato loro ora revocato Nell'operazione 'Cursor' sono stati arrestati e rinchiusi in carcere Salvatore Basile, di 32 anni, Alfredo Blancato, di 37, Gianluca Munzone, di 35, Ivan Di Benedetto, di 30, Antonio Fichera, di 28, Giovanni Indovino, di 27, e Giuseppe Cardone Costa, di 49. Agli arresti domiciliari sono stati posti Innocenzo Foridia, di 41 anni, Giovanni Crisafulli, di 43, Giuseppe Russo, di 41, Fabio Fortunato, di 35, Emanuele Giordano, di 39, Andrea Scarfia, di 36 e Salvatore Privitera, di 64. Sono stati raggiunti da un obbligo di dimora Giuseppe Di Stefano, di 30 anni, Cristian Savatteri, di 31, Alberto Tabbì, di 35, e Valter Hoxha, di 38. E' stato notificato un obbligo di presentazione alla Polizia Giudizaria a Carlo Guerrera, di 38 anni, Calogero Ficarra, di 42, Giovanni Carmelo Cosenza, di 38, Francesco Savoca, di 34, e Daniele Liggieri, di 40.