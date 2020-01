Medico aggredita in ospedale da una donna nel siracusano

(ANSA) - SIRACUSA, 19 GEN - Una dottoressa in servizio alla guardia medica dell'ospedale Muscatello di Augusta è stata aggredita da una paziente. Il medico ha riportato diverse contusioni, giudicate guaribili in 10 giorni. Ad aggredirla con pugni e schiaffi una sessantenne che secondo una prima ricostruzione non avrebbe voluto pagare il ticket. La paziente sarebbe andata in escandescenze quando la dottoressa avrebbe chiesto spiegazioni in merito all'esenzione. A difesa del medico è intervenuto un tecnico dell'impianto antincendio.(ANSA).