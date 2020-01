Medico aggredita: direttore Asp Siracusa, violenze continue

(ANSA) - PALERMO, 19 GEN - Il direttore generale dell'Asp di Siracusa, Salvatore Lucio Ficarra, ha espresso "indignazione" per l'aggressione subita da una guardia medica di Augusta, nel Siracusano. .

"E' vergognoso come ancora oggi si debba continuare ad assistere ad aggressioni e ad atti di inenarrabile violenza non soltanto verbali ma anche fisici all'interno delle strutture sanitarie - dice - nei confronti di medici ed infermieri nell'esercizio del proprio dovere, mentre garantiscono, senza risparmio di impegno e di fatica, la più adeguata assistenza a chi ne ha bisogno. Confido nell'operato dell'autorità giudiziaria, e ci costituiremo parte civile affinché atti così vili e vergognosi, siano puniti con condanne esemplari". (ANSA).