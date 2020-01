Criminalità: maxi blitz dei carabinieri allo Zen di Palermo

(ANSA) - PALERMO, 14 GEN - Dall'alba di oggi è in corso un maxi blitz dei carabinieri allo Zen di Palermo. In azione ci sono cento militari, un elicottero e unità cinofile che stanno battendo palmo a palmo il quartiere alla periferia occidentale del capoluogo. L'operazione è finalizzata a contrastare i fenomeni di criminalità, spaccio di droga o comunque di illegalità diffusa. Diversi i posti di controllo rafforzati che sono realizzati nelle principali arterie così come i servizi realizzati da carabinieri in abiti civili, integrati da militari del 12° Reggimento Carabinieri "Sicilia". (ANSA).