Sicilia, 4 morti in incidenti stradali

Quattro morti in poche ore oggi in incidenti sulle strade siciliane. Massimiliano Gurrieri, 41 anni, è deceduto sulla ss 385 Catania-Caltagirone. Era alla guida della sua auto che è uscita di strada nel territorio di Augusta. Sull' autostrada Palermo-Trapani tra gli svincoli di Fulgatore e Dattilo un uomo di 73 anni di Pantelleria, Giuseppe Brignone, è morto in un incidente schiantandosi con la sua Toyota Yaris contro un muretto. E' rimasta gravemente ferita la moglie che è ricoverata nell'ospedale sant'Antonio Abate di Trapani. Due persone, Simone Pipitò, 40 anni, palermitano e Serafino Colucci di 69 anni di San Biagio Platani (Ag), sono morte invece in un incidente sulla Palermo-Agrigento vicino allo svincolo di Villabate; erano alla guida di due auto, una Fiat Idea e una Fiat Punto, che si sono scontrate. Una donna ucraina era morta ieri sera a Modica: era nell'auto col compagno che guidava e che è andato fuori strada.