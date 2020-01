Protesta tir, presidi ma no blocchi

(ANSA) - PALERMO, 7 GEN - Secondo le informazioni fornite da Capitaneria di porto e Autorità portuale nei porti di Palermo e Termini Imerese al momento non c'è' alcun blocco dell'attività di scarico e carico delle merci, come preannunciato da alcune associazioni di autotrasportatori che hanno indetto una protesta in Sicilia per il caro navi. La situazione nei due porti, dove sono presenti agenti della Digos, è nella norma. A Catania, invece, alcuni aderenti alle associazioni di categoria e del movimento dei Forconi stanno presidiando l'ingresso Darsena del porto, vicino la zona del Faro Biscari.

Non si registrano, al momento, rallentamenti nella circolazione stradale e nell'ingresso al porto.