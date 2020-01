Novantenne uccide la moglie a bastonate

Un uomo di 90 anni, Salvatore Plumari, ha ferito mortalmente con colpi di bastone la moglie, Concetta Di Pasquale, di 79 anni. L'aggressione è avvenuta, pare per futili motivi, il 3 gennaio scorso, nella loro casa di Mascali, ma la donna è deceduta due giorni dopo nel Policlinico di Catania dove era stata ricoverata per fratture multiple e trauma cerebrale.

Sulla vicenda indagano i carabinieri. La coppia è originaria di Regalbuto (Enna), ma da anni si era trasferita nel comune della riviera ionica del Catanese. Secondo quanto hanno appreso i carabinieri, la lite tra marito e moglie sarebbe scaturita per futili motivi. L'uomo, dopo l'aggressione, è stato arrestato e condotto in carcere da militari dell'Arma per maltrattamenti e lesioni aggravate. Poi, in considerazione dell'età, è stato portato in una struttura clinica riabilitativa. Al 90enne è adesso contestato l'omicidio volontario.