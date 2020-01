Scontro tra 4 auto, 8 feriti nel Ragusano

Nello scontro tra 4 auto lungo la strada statale 194 Modica-Pozzallo sono rimaste ferite 8 persone tra cui una bambina di 10 anni, tre donne e quattro uomini. Ad essere coinvolte un'Audi e una Micra che viaggiavano in direzione Modica e una Golf e un'altra Audi che erano invece dirette a Pozzallo. Ancora da accertare l'esatta dinamica dello scontro. I feriti sono residenti a Modica, Pozzallo, Scicli e Santa Croce, mentre altri 2 sono originari di Battipaglia. La bimba è stata ricoverata in ospedale insieme ai suoi familiari e alle altre persone coinvolte di età compresa tra i 63 e i 22 anni. Oltre alle ambulanze del 118 è intervenuta la polizia stradale per i rilievi.