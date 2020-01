Muore pedone investito a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 1 GEN - Un uomo di 73 anni, Salvatore Guercio, è morto in nottata all'ospedale Civico di Palermo dove era stato trasportato dopo che qualche ora prima era stato investito da un'automobile lungo la via Messina Marine mentre attraversava la strada. L'uomo era sceso da casa per buttare la spazzatura. Soccorso dai sanitari del 118, per lui non c'è stato nulla da fare.