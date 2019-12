Capodanno: presentati spettacoli Palermo

(ANSA) - PALERMO, 30 DIC - Si è svolta questa mattina, presso la Sala Petrucci di Palazzo Ziino, la conferenza stampa di presentazione dello spettacolo che animerà la notte di Capodanno 2020 e che vedrà coinvolti due luoghi della città: Piazza Giulio Cesare e l'area antistante al Giardino Peppino Impastato, nel quartiere di San Giovanni Apostolo.

All'incontro con i giornalisti oggi erano presenti, tra gli altri, il sindaco Leoluca Orlando, l'assessore alle Culture Adham Darawsha, i responsabili di Puntoeacapo Concerti, il direttore artistico Nuccio La Ferlita e alcuni degli artisti che animeranno la serata. "La scelta di due luoghi, anziché uno - ha detto il sindaco Orlando - nasce dal fatto che Palermo è una città che non vuole avere un centro in alternativa alle altre parti dell'unico mosaico e che ha scelto di superare la marginalità delle attuali cosiddette periferie. Per noi esiste un'unica città, un'unica straordinaria comunità".

"Auguro alle cittadine e ai cittadini palermitani di godersi appieno i due concerti di domani sera - ha dichiarato l'assessore Darawsha -. Individuare due piazze della nostra città per attendere l'arrivo del nuovo anno è stata una scelta ponderata e strategica da parte dell'amministrazione comunale.

L'intento era, infatti, quello di richiamare l'attenzione su alcune aree di Palermo che nel passato non erano state coinvolte per i grandi eventi, in linea con un modo rinnovato di guardare alle attività culturali". (ANSA).