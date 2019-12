Capodanno: metal detector nell'area dei concerti a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 30 DIC - Saranno installati i metal detector con conta persone sia al Cep, che alla stazione centrale, per i due concerti organizzati per la notte di Capodanno. Entrambi gli eventi sono a numero chiuso. Lo ha detto il questore di Palermo Renato Cortese nel corso dello scambio di auguri di fine anno con i giornalisti. "Per garantire la sicurezza in entrambe le aree interessate dai festeggiamenti sarà vietata l'introduzione di borse e bottiglie e di altri oggetti pericolosi. Saranno aumentati i servizi di ordine pubblico - conclude Cortese - e sarà una serata all'insegna del divertimento e dell'augurio che nessuno si faccia del male". (ANSA).