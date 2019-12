Musumeci,70 mln saranno erogati a Comuni

"Abbiamo una buona notizia, cioè che i settanta milioni non ancora erogati possono essere messi a disposizione degli enti locali. La trattativa è stata condotta con il ministero per l'Economia". Lo ha detto il presidente della Regione Nello Musumeci, parlando con i cronisti a margine dell'assemblea straordinaria dell'AnciSicilia, convocata ai Cantieri culturali alla Zisa di Palermo. Dei 115 milioni di fondi per i Comuni fino ad ora ne sono state erogati solo 45 e nel frattempo i Comuni avevano già messo le somme in bilancio.

"Non sappiamo ancora quali sono i tempi - ha aggiunto Misumeci - è una notizia di poche ore fa, ma le risorse arriveranno".