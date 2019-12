Natale: torna il Presepe vivente a Sambuca di Sicilia

(ANSA) - PALERMO, 26 DIC - Torna a partore da sabato 28 dicembre il Presepe Vivente a Sambuca di Sicilia, centro siciliano eletto Borgo più bello d'Italia nel 201. Ancora una volta sarà il Quartiere Saraceno - dedalo di viuzze strette e tortuose poste in cima all'abitato - a fare da palcoscenico naturale ad uno dei presepi più importanti della Sicilia per numero di scene e figuranti. "Un progetto nuovo quest'anno tra tradizione ed innovazione", spiegano gli organizzatori. Oltre 20 scene recitate saranno allestite all'interno di vicoli e cortili del Quartiere Saraceno, il migliore impianto arabo conservato in Sicilia; 160 i figuranti che interpreteranno, oltre alle tradizionali figure del presepe, i "valori" scene metaforiche che stanno alla base di valori universali quali Pace, Amore, Tolleranza. Lungo il percorso i visitatori saranno accompagnati da una guida tra musiche, degustazioni di prodotti tipici e nenìe natalizie. L'appuntamento è per il 28 e 29 dicembre e il 4 e 5 gennaio con inizio alle ore 18 e fino alle 22:00 a Sambuca di Sicilia.

