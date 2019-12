Natale: a Palermo si festeggia con bagno a Mondello

(ANSA) - PALERMO, 25 DIC - Anche quest'anno, come è ormai tradizione, un gruppo di nuotatori ha deciso di festeggiare il Natale con un tuffo nel mare di Mondello, complice anche una bella giornata di sole. Una decina di coraggiosi, alcuni dei quali con il cappello di Babbo Natale al posto della cuffia, si sono così tuffati nell'acqua gelida (la temperatura era di 15 gradi) per una breve nuotata. Tra gli organizzatori dell'iniziativa Peter Mostacci, atleta della Waterpolo Palermo, protagonista di numerose imprese di nuoto di fondo come la traversata dello Stretto di Gibilterra, quella tra l'isola di Catalina e Los Angeles e il giro dell'isola di Manhattan a New York. (ANSA).