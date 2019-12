In Sicilia la coltivazione bio di albero della vita

Nove anni fa ha deciso di cambiare vita e dedicarsi alla coltivazione di una pianta allora conosciuta solo dagli addetti ai lavori: la Moringa oleifera, una sorta di superfood, originaria dell'Himalaya. Un albero considerato "miracoloso" per le sue proprietà nutrizionali.

Vincenzo Cannizzaro, 55 anni, palermitano, ex commercialista, ha comprato un terreno di un ettaro a Terrasini (Pa) e ha cominciato a studiare e poi coltivare la Moringa, detto l'albero della vita. Oggi la sua coltivazione è l'unica in Italia ad avere avuto la certificazione biologica, garanzia che la pianta cresce in un suolo sano e senza l'uso di prodotti chimici: cresce in un suolo biologico da 20 anni. "Nel progetto che mi vede contadino e piccolo trasformatore, ho coinvolto la mia famiglia: mia moglie e i miei figli che mi aiutano a coltivare e raccogliere", racconta Cannizzaro. Dopo la raccolta la Moringa viene venduta ai ristoranti - è molto richiesta nei menu vegani - alle erboristerie e anche, direttamente, ai consumatori.