A Palermo evento per bimbi bisognosi

(ANSA) - PALERMO, 23 DIC - "Il giocattolo... in corsa": si chiama così la manifestazione, la prima del nuovo anno, in programma a Palermo il 5 gennaio, sotto l'egida dell'Acsi delegazione area metropolitana Sicilia occidentale, organizzata dall'Asd gruppo sportivo polizia municipale di Palermo, in sinergia con il Cral Inps Palermo, il Cral dipendenti del comune e il patrocinio dell'amministrazione comunale. Per potersi iscrivere bisognerà donare un giocattolo destinato ai bambini più bisognosi. Gli organizzatori consegneranno i giocattoli agli Istituti per l'infanzia abbandonata e ad alcuni reparti pediatrici degli ospedali della provincia. Due i momenti in programma: una gara di 10 Km e una camminata ludico-motoria di 2 Km. La gara si svolgerà con partenza (9.30) e arrivo (10.45) da via Libertà all'altezza del Giardino Inglese: un circuito di 2 Km da ripetere 5 volte. Per la gara le iscrizioni sul sito https://www.speedpassitalia.it/sp-gara/il-giocattolo-in-corsa/; per la camminata da Tecnica Sport o sul posto domenica 5 gennaio.