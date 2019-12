Sicilia:lunedì dl ripianamento disavanzo

(ANSA) - PALERMO, 21 DIC - "La norma sul ripiano del disavanzo della Regione Siciliana non poteva andare nel milleproroghe, come proponeva qualcuno in maniera alquanto irrituale. La procedura costituzionalmente corretta, condivisa con il ministro Francesco Boccia cui spetta la proposta, a seguito dell'accordo raggiunto in Commissione paritetica, è un decreto legislativo su norme di attuazione dello Statuto in materia contabile, che sarà varato nel prossimo Cdm, il 23 dicembre". Lo annuncia il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano.