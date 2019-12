Cargo in avaria rimorchiato a Olbia

(ANSA) - OLBIA, 20 DIC - La notte scorsa è entrata nelle acque territoriali nazionali, a nord-est della Sardegna, la nave cargo "Lira" di 90 metri, battente bandiera Panamense, abbandonata alla deriva dai nove membri suo equipaggio la notte tra il 15 ed il 16 dicembre, a circa 90 miglia a nord-ovest dall'isola di Ustica, dopo un danno allo scafo. Il mercantile è stato costantemente monitorato dalla Sala Operativa del 16/o Maritime Rescue Sub Center della Direzione Marittima del Nord Sardegna sotto il coordinamento del Direttore Marittimo, il capitano di vascello Maurizio Trogu.

Considerata la distanza dalla costa e per scongiurare rischi di sorta per l'eco-sistema marino e costiero, la nave alla deriva è stata rimorchiata dai mezzi del Ministero dell'Ambiente ed è attesa nel primo pomeriggio al porto di Olbia, ove verrà ormeggiata e messa in sicurezza.