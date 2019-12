Salvini,io come Trump.E attacca sinistra

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - "Mal comune, mezzo gaudio.

Evidentemente c'è una reazione del sistema politico, mediatico e giudiziario, non solo in Italia. Pensiamo agli Usa: coi risultati economici che la presidenza Trump sta ottenendo dati alla mano, c'è un presidente che deve passare le sue giornate preoccupandosi di difendersi da un impeachement che lo vedrebbe come traditore del popolo. E poi c'è il premier israeliano Netanyahu che non sta trascorrendo momenti molto diversi.

Evidentemente, in giro per il mondo, c'è qualcuno che a sinistra usa qualsiasi arma a disposizione per sovvertire la volontà popolare". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini che poi definisce Di Maio, che ha preannunciato la sua intenzione di votare l'autorizzazione a procedere per i caso Gregoretti, "un piccolo uomo. Tutto qui".