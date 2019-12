Alimentare: la storia dell'azienda Fiasconaro in un podcast

(ANSA) - PALERMO, 19 DIC - Quest'anno gli auguri di Natale di Fiasconaro, pluripremiata eccellenza dolciaria di Castelbuono (PA) nel cuore del Parco delle Madonie, saranno nel segno dell'innovazione. Per la prima volta saranno, infatti, i prodotti dell'Azienda a "parlare" e a raccontare la loro storia in un podcast che avrà la voce del noto attore e doppiatore Andrea Piovan, narratore italiano dei documentari BBC. La Favola Fiasconaro rivivrà attraverso la rievocazione di ingredienti, valori, e aneddoti. "Abbiamo deciso di scommettere sul podcasting per far rivivere le emozioni e i colori più intensi della nostra storia, in modo innovativo e coinvolgente", spiega il Maestro Nicola Fiasconaro. Sarà un racconto ispirato dalla passione per la qualità, che parlerà di sapori antichi e ricordi d'infanzia. Ma soprattutto, di un territorio unico, che ha portato l'azienda di Castelbuono a conquistare anche i mercati internazionali nel segno del Made in Sicily". Oggi l'azienda, giunta alla terza generazione è un'eccellenza del made in Italy, con un fatturato di oltre 18 milioni di euro e una crescita del 20% su tutti i principali mercati: Italia, Canada, Francia, Stati Uniti, Germania, Inghilterra, Australia e Nuova Zelanda e con un orizzonte strategico rivolto al mercato asiatico. Fiasconaro è totalmente made in Sicily e anche il suo indotto segue la territorialità. Il panettone e la colomba Fiasconaro rappresentano il core-business dell'azienda e cresce sempre di più l'incidenza della linea di prodotti continuativi: torroncini, cubaite, creme da spalmare, mieli, marmellate, confetture e spumanti aromatici.(ANSA).