Truffe online, 275 denunciati Ps Catania

(ANSA) - CATANIA, 18 DIC - Ottocentotrentadue denunce presentate da 763 maggiori, da 62 over 65enni e da quattro minorenni per importati sottratti complessivi superiore al 1,3 milioni di euro; tre persone arrestate e 275 denunciate in stato di libertà. E' il bilancio di un anno di attività contro le truffe online del Compartimento della polizia postale della Sicilia Orientale. Il suo dirigente, Marcello La Bella, con l'avvicinarsi delle feste, consigli per acquisti sicuri su Internet: utilizzare software e browser completi ed aggiornati, dare la preferenza a siti certificati o ufficiali, il sito deve avere gli stessi riferimenti di un negozio, leggere sempre i commenti e i feedback di altri acquirenti, su smartphone o tablet utilizzare le app ufficiali dei negozi online, utilizzare soprattutto carte di credito ricaricabili, non cadere nella rete del phishing e/o dello smishing, un annuncio ben strutturato è più affidabile, non sempre è sempre un buon affare, dubitare di chi ha fretta di vendere e non fornisce contatti chiari.