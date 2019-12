Miccichè, Sicilia non può fallire

"C'è un problema enorme di bilancio, minimizzare la parifica della Corte dei conti sarebbe un errore: la Sicilia non può fallire. Invito il presidente della Regione a chiedere aiuto allo Stato e faccio appello al premier Conte e al ministro dell'Economia che hanno il dovere di fare di tutto per risolvere la situazione". Così il presidente dell'Assemblea siciliana, Gianfranco Miccichè, alla stampa parlamentare nel tradizione incontro per i saluti di fine anno.