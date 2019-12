Calendario Aeronautica,scatti su Sicilia

(ANSA) - CATANIA, 18 DIC - L'Aeronautica militare rende omaggio alla Sicilia nel proprio calendario 2020 con alcuni scatti che sottolineano il fascino per la forza armata e per le bellezze dell'isola. Lo scatto dedicato al mese di dicembre immortala il velivolo P-72A del 41 Stormo di Sigonella, con sullo sfondo il vulcano Etna. Uno scatto riproduce la bellezza greca del tempio di Segesta sorvolato dai potenti Eurofighter F2000 del 37 Stormo di Trapani. Ed ancora, dall'alto, l'avamposto sud dell'aeronautica militare: il radar di Lampedusa, con le sue coste alte e frastagliate che nel blu del mare si alternano a sabbiosi angoli di paradiso, come del resto tutte le coste delimitanti la Sicilia anche con le sue isole minori. Il calendario è un viaggio attraverso le bellezze naturali, i monumenti e le città del Paese, fotografate dalla Troupe Azzurra da una prospettiva privilegiata, insieme ai velivoli militari che ogni giorno sono in volo per garantire la sicurezza dei cieli italiani ed assicurare svariati servizi alla collettività.