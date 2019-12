Teatro: al Libero in scena Spettri di Ibsen

(ANSA) - PALERMO, 17 DIC - Il 19 e 20 dicembre, alle 21.15, al Teatro Libero va in scena Spettri. Lo spettacolo, di Ibsen, è diretto da Rui Madeira ed è la seconda parte del progetto di co-produzione "Fronteiras da Conjugalidade" col Teatro Akròama di Cagliari. Sul palcoscenico Tiziana Martucci, Simeone Latini, Stefano Cancellu, Ana Cruz, Giuseppe Boi. "Una casa di uomini assenti, una casa di donne. - commenta il regista -. Per ragioni di vita quello che si vede non è mai la realtà, il pubblico e il privato, la casa come spazio di confine per sostenere la strada. La persona e la società, l'esercizio del vivere. Nella vita non sapremo mai chi siamo e di cosa siamo capaci. Gli altri ci spingono alla definizione. Rivelazioni di antichi ricordi e segreti esplodono nella mente dei viventi. Un senso di "fine dei tempi" come nella tragedia greca, in cui l'eutanasia, la coniugalità, la moralità, l'etica, lo status della donna e dell'uomo sono piccoli flutes, sorseggiati ansiosamente e direttamente dal fegato".

