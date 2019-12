Sicilia: Ars, approvato ddl-voto su Zone Franche Montane

L'Ars ha approvato il disegno di legge-voto sull'istituzione delle zone franche montane. Per avere concreta attuazione la legge dovrà adesso essere esaminata ed approvata dal Parlamento nazionale. "Seguiremo l'iter di questa norma in quello che sarà il suo percorso al parlamento nazionale", ha detto in aula l'assessore alle Attività produttive Mimmo Turano che ha ringraziato le forze politiche per il sostegno trasversale al ddl.

Il voto al ddl è arrivato ad unanimità con il "sì" dei 55 deputati presenti. Subito dopo il Pd ha chiesto, con un ordine del giorno approvato dall'aula come "raccomandazione", l'impegno del governo a non tagliare fondi ai comuni montani nell'ambito della prossima manovra. Nello spazio di Sala d'Ercole riservata al pubblico, durante i lavori d'aula di oggi erano presenti sindaci ed amministratori di diversi comuni montani siciliani.