Musica: al flautista Federico La Rosa il Premio Abbado

(ANSA) - PALERMO, 17 DIC - La Giuria ha avuto il suo bel da fare per individuare il vincitore di della quarta edizione del Premio Abbado, svoltasi ieri pomeriggio al Teatro Massimo in una Sala Onu stracolma di pubblico. I 5 finalisti, tutti allievi del Conservatorio Scarlatti di Palermo, hanno infatti dimostrato un'ottima preparazione e conoscenza dei loro strumenti. Alla fine, ce l'ha fatta il giovane flautista Federico La Rosa (17 anni), che si è aggiudicato i 1200 euro del primo premio presentando musiche di Fauré e Demerseman. Due ex aequo per il secondo e terzo premio, andati rispettivamente a Carmen Sottile (pianoforte) e all'Ensemble di percussioni; al soprano Chiara Fiorani e a Giovanni Pio Sunzeri (tromba). Carmen Sottile si è aggiudicata anche il riconoscimento del pubblico in sala.

Il pomeriggio è iniziato con l'esibizione di due cantanti che hanno ricevuto una menzione speciale: il soprano Martina Mazzola e il tenore Chang-hui Han.

Il Premio Abbado è un concorso riservato ai migliori studenti del Conservatorio di Palermo. La manifestazione è organizzata dall' Associazione Amici del Teatro Massimo su iniziativa della famiglia Tasca d'Almerita, in collaborazione con il Conservatorio "A. Scarlatti" di Palermo e la Fondazione Teatro Massimo. Il riconoscimento costituisce un vero trampolino di lancio per i giovani talenti del Conservatorio di Palermo. Per esempio, il soprano Federica Guida, vincitrice della prima edizione, ha debuttato il difficile ruolo della Regina della notte nel Flauto magico di Mozart alla Staatsoper di Vienna chiamata dal Sovrintendente Dominique Meyer.(ANSA).