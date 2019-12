Musumeci, su Fondi Ue Provenzano sbaglia

(ANSA) - GELA (CALTANISSETTA), 16 DIC - "Il ministro Provenzano ha perso un'occasione preziosa per tacere perché nessuno gli ha detto che da quando io sono alla guida della Regione, sono stati spesi più fondi di quelli chiesti dall'Unione europea, ed esattamente le risorse erano 680 milioni, ne abbiamo spesi 734, mentre Crocetta ne aveva spesi solo 6". Lo ha detto a Gela il presidente della Regione Nello Musumeci. "Al ministro e al Governo centrale - ha aggiunto - chiediamo piuttosto regole celeri perché oggi non bastano meno di 4-5 anni per realizzare un'opera pubblica nel Mezzogiorno. Il sud per recuperare la distanza con il nord ha bisogno di deroghe; c'é la necessità che i processi autorizzativi si esauriscano nello spazio di 6-8 mesi e così spendere subito il denaro disponibile".