Ciclista investito da camion, muore

(ANSA) - PALERMO, 16 DIC - Un ciclista di 58 anni Sene Guie, 58 anni, originario della Costa D'Avorio, è morto investito da da un camion mentre era in bici. Il mezzo pesante procedeva in via Ammiraglio Rizzo a Palermo e ha svoltato a destra per imboccare via Thaon de Revel schiacciando il ciclista. Sono intervenuti i sanitarid el 118, la polizia e i vigili urbani. Il conducente del camion è rimasto sul luogo dell'incidente per essere ascoltato dagli agenti.