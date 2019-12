Sicilia: Provenzano, serve chiarezza sui conti

(ANSA) - PALERMO, 15 DIC - "Non chiedo le dimissioni di nessuno. Alla Sicilia serve un progetto serio di riforme che porti alla solidità di bilancio, serve chiarezza sui conti". Lo ha detto Peppe Provenzano, ministro per il Sud, oggi a Palermo per un'iniziativa del Pd con amministratori ed esponenti del partito. Provenzano ha risposto a margine dell'iniziativa alle domande dei giornalisti in merito alle polemiche seguite al giudizio di parifica della Corte dei Conti sulla situazione finanziaria della Regione.

"Ci sono alcune cose che gridano vendetta - ha aggiunto - la Sicilia è fanalino di coda nell'utilizzo dei fondi europei. Lo dico senza polemiche, ho messo a disposizione le mie strutture come l'Agenzia per la coesione territoriale, per evitare il rischio disimpegno. Da gennaio serve un nuovo approccio, la Sicilia non può perdere un solo euro a sua disposizione".

(ANSA).