Droga: stecche hashish in nicchia votiva,2 arresti a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 15 DIC - Per sfuggire ai controlli delle forze dell'ordine nascondevano l'hashish destinato allo spaccio in una cappella votiva. Ideatori dello stratagemma sono due giovani palermitani, Giorgio Modica e Giorgio Leta, entrambi di 25 anni, che sono stati scoperti arrestati dalla Polizia di Stati. Gli investigatori hanno trovato un borsello con 14 stecche della sostanza stupefacente occultate in una nicchia votiva del quartiere dello Sperone, nei pressi del Passaggio De Felice Giuffrida. In seguito al alcuni appostamenti i poliziotti hanno anche documentato numerosi episodi di spaccio e hanno bloccato alcuni acquirenti segnalati alla prefettura. Gli arresti sono stati convalidati dal giudice. (ANSA).