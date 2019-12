Danza: Lo Schiaccianoci firmato Lienz Chang al Massimo

(ANSA) - PALERMO, 14 DIC - La favola de "Lo schiaccianoci", un classico delle feste natalizie, debutta domenica 15 dicembre, alle 20,30, al Teatro Massimo di Palermo, chiudendo così la stagione 2019. Tratto da una favola di Hoffmann, per nulla adatta ai bambini, fu riscritta da Dumas padre che realizzò un soggetto molto adatto alle musiche amatissime di Cajkovskij. A valorizzare il corpo di ballo del teatro, le coreografie di Lienz Chang, che già ha firmato lo scorso anno la coreografia del "Don Chisciotte". Nei ruoli principali due stelle del Bolshoi di Mosca, Jacopo Tissi e Anna Nikulina nei ruoli del principe e della principessa di zucchero. "Lo schiaccianoci" altro non è che il sogno di Clara, una fanciulla orfana di madre che riceve in regalo da padrino Drosselmeyer, un soldatino schiaccianoci, e tutta la favola è il sogno di Natale: l' immancabile altissimo albero, le luci, le torte, le fate e i fiocchi di neve. Le scene sono firmate da Renzo Milan. Agli ospiti internazionali si alternano Michele Morelli e Linda Messina, affiancati da Francesca Bellone, Jessica Tranchina, Vito Bortone, Alessandro Cascioli Anna Maria Margozzi, Chiara Sgnaolin, Yuriko Nishihara. Sul podio Alessandro Cadario che legge Cajkovskij come "il più fulgido esempio di anello di congiunzione tra la tradizione russa e quella europea. Lo schiannacoci- aggiunge il maestro Cadario- ha una struttura fortemente sinfonica che include i numeri concepiti per il ballo e il respiro dell'orchestra deve tener conto del gesto fisico dei danzatori". E per celebrare degnamente il Natale alla "prima" saranno esposti i gioielli di Bulgari nel foyer. Si replica fino al 23 dicembre. L'incasso della prova generale di sabato 15 dicembre, per i dipendenti e il pubblico, verrà destinato al Teatro La Fenice di Venezia.(ANSA).